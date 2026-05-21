ದೂರುದಾರ ಸತ್ತರೂ ಕೇಸ್ ಜೀವಂತ!: ಕೇವಲ ₹52 ಮೌಲ್ಯದ ಗುಟ್ಕಾ ಕದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮೂವರು ದೋಷಮುಕ್ತ

ಕೇವಲ ₹52 ಮೌಲ್ಯದ ಗುಟ್ಕಾ, ಸಿಗರೇಟ್ ಕದ್ದ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಇದೀಗ, ದೋಷಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 8:28 PM IST

ಸಂಬಲ್ಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 52 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​​ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋರ್ಟ್​ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳು ದೂಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದರೆ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ತಾಜಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೂವರನ್ನು ಸಂಬಲ್​​ಪುರದ ಕುಚಿಂಡಾ ಎಸ್‌ಡಿಜೆಎಂ (SDJM) ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೋಷಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಈಗಿನ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಾಮ್ರಾದ ಗೋವಿಂದ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ತಿಯ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸಾಹು ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ 52 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.

ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಐವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ದೂರುದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಕೇಸ್​ ಜೀವಂತ: ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಈ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೂ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುಚಿಂಡಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮಿನಾಕೇತನ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಡಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐದೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು 2006 ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಂದರೆ, ಮೇ 19 ರಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

