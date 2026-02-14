ETV Bharat / bharat

ಪುರಸಭೆ - ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪತಿ - ಪತ್ನಿ, ತಂದೆ - ಮಗ, ಅತ್ತೆ - ಸೊಸೆ ಗೆಲುವು!

ತೆಲಂಗಾಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಲವು ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ - ಪತ್ನಿ, ತಂದೆ - ಮಗ, ಅತ್ತೆ - ಸೊಸೆ ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ) ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶುಕ್ರವಾರ(ಫೆ. 13) ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ತಾಯಿ - ಮಗ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆಡುಚೆರ್ಲಾ ಪುರಸಭೆಯ 15ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋನಾಥಮ್ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, 4ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕೋನಾಥಮ್ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಮೇಡಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಯಂಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆಯ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗಜವಾಡ ಲಾವಣ್ಯ ಗೆಲುವು ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಪತಿ ನಾಗರಾಜು 7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗುಂಡಂ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್​ ಸಂಖ್ಯೆ 58ರಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಕಲ ಸಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ 60ನೇ ವಾರ್ಡ್​ನಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಕಲ ಶಾರದಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ರಾಮಗುಂಡಂ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗುಂಡಂ ಪುರಸಭೆಯ 58ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಕಲ ಸಮ್ಮೈಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಕಲ ಶಾರದಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಗೇರಿಗಂಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಪ್ನಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 46 ಮತ್ತು 47ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ನಿರ್ಮಲ್ ಪಟ್ಟಣವು ಕುಟುಂಬದ ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಪ್ಪಲ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಪ್ಪಲ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬುವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 37 ಮತ್ತು 36ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪಲ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಯೇಷಾ ಕೌಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ತೌಹಿದುದ್ದೀನ್ ಇದೇ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್​ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ಮತ್ತು 39ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅಡಿ ಗೆದ್ದರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಭೈನ್ಸಾದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪತಿ, 15ನೇ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಗೆಲುವು: ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೈನ್ಸಾದಲ್ಲಿ, AIMIM ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ವಾರ್ಡ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಫರ್ಜಾನಾ ಬೇಗಂ ವಾರ್ಡ್ 15ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಶ್ವರಾವ್‌ಪೇಟೆಯ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೂಪಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೂಪಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು 13ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಧನ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಪತಿ ಶರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪದ್ಮಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಮತ್ತು 35ರಿಂದ BRS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಐಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೀರ್ ಇಲ್ಯಾಜ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ವಸೀಮ್ ಸುಲ್ತಾನ ಕ್ರಮವಾಗಿ 18 ಮತ್ತು 32ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ವೇಮುಲ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರ ಸೊಸೆ ವೇಮುಲಾ ರಮಾದೇವಿ ವಾರ್ಡ್ 14 ರಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ-ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ನಡುವೆ ಫೈಟ್​: ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೂ ಇತ್ತು. ಜನಗಾಂವ್‌ನ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀರತಿ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನೀಲಂ ಶ್ರೀಲತಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದೇ ಪುರಸಭೆಯ 19ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಡೋರ್ನಾಳ ಅನಿತಾ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಸಹ-ಸಹೋದರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅನಿತಾ 435 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ 44 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ AIFB ಗೆಲುವು: ಗದ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ (AIFB) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ಮತ್ತು 8 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾಜಿ ಝಡ್‌ಪಿಟಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ನಾಯಕರ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರು.

ತಂದೆ - ಪುತ್ರರ ಗೆಲುವು: ಭೈನ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ಎಂಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ. ಜಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20ರಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಅಮೇರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ನಜರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಜಬೀರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು: ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವಡೆ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಎಣಿಕೆಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಸೆಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.

