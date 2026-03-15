ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಿನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಲೋರನ್: 2,500 ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಿನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಲೋರನ್ ಅನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 10K, 5K, ಮತ್ತು 3K ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
Published : March 15, 2026 at 10:09 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ಡಿಜೆ ಬೀಟ್ಗಳ ನಡುವೆ, 'ಸಿನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ರನ್' ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 3K, 5K ಮತ್ತು 10K ಓಟದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಓಟವು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫರ್ದಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನೂ ನೀಡಿತು. ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ದೃತಿ ಕೇಸರಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಎಂ.ಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂ.ಡಿ ಸುಜಯ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 10 ಕಿಮೀ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 5 ಕಿಮೀ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರೆ, 3 ಕಿಮೀ ಓಟಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಎಂ.ಡಿ ಬೃಹತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಸುಜಯ್, ಬೃಹತಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಓಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ವಿಜೇತರ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
10 ಕಿ.ಮೀ ವಿಭಾಗ:
ಪುರುಷರು: ಲೋಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ (ಪ್ರಥಮ), ರೋಹಿತ್ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ತೃತೀಯ).
ಮಹಿಳೆಯರು: ಡಿ.ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಪ್ರಥಮ), ಮನೀಷಾ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ಗಡ್ಡಂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ತೃತೀಯ).
5 ಕಿ.ಮೀ ವಿಭಾಗ:
ಪುರುಷರು: ಲವ್ ಚೌಧರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಹೇಮರಾಜ್ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ನವ್ವುಲ ಬಾಲ್ (ತೃತೀಯ).
ಮಹಿಳೆಯರು: ಪ್ರಾಚಿ ಪಡಿಯಾರ್ (ಪ್ರಥಮ), ಆರತಿ ಭಗತ್ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ (ತೃತೀಯ).
ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ:
10 ಕಿ.ಮೀ ರನ್: ಮೊದಲ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹25,000, ಎರಡನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹20,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹15,000 ನೀಡಲಾಯಿತು.
5 ಕಿ.ಮೀ ರನ್: ಮೊದಲ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹20,000, ಎರಡನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹15,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹10,000 ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ 'ಗ್ಲೋ ರನ್'ನಲ್ಲಿ (Glo Run) ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಎಂ.ಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಅವರು 10K ರನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಓಟವಲ್ಲದೆ, ಡಿಜೆ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು. ನಿಯಾನ್ ದೀಪಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಗ್ಲೋ ರನ್ ಕೇವಲ ಓಟವಾಗಿರದೆ, ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಟಗಾರರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ 'ಟೈಮ್ಡ್ ರನ್' (Timed Run) ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಓಟ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ 'ಸಿನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ರನ್-2026' ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಓಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಓಟಗಾರರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
