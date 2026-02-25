ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 32 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಕಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 2 ಫೇಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪತ್ತೆ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಚ್ಚರ.. ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೂ ಮುನ್ನ UGC ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
Published : February 25, 2026 at 8:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡು ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ದೆಹಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಪಡೆದ ಪದವಿಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನ ಸರ್ವ ಭಾರತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಕಲಿ? ದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಅಲಿಪುರ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್,ದರಿಯಾಗಂಜ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೊಕೇಶನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಎಡಿಆರ್-ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಜುರಿಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರೋಹಿಣಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿತಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮುಬಾರಕ್ಪುರ, ಮೌಂಟೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನೆಹರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಜನಕ್ಪುರಿ ಕೂಡ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ನಕಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ: ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ಮಹಾಮಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಅಲಿಗಢ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಪರಿಷತ್ ಭಾರತ್ ಭವನ್ ಲಕ್ನೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ನಕಲಿ. ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಬೋಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಲಸ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ ಉಷಾ ಲಚ್ಚುಮನನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಜಪಾಡಿಯಾರ್ ನಗರ ಕೂಡ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ-ಹರಿಯಾಣ: ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್: ವಂಚನೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಆಲ್ವಾರ್) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ) ಸೇರಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ಸಲಹೆ: ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಾರದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ (UGC) ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು UGC ಕಾಯ್ದೆ 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (ಸಂಸತ್ತು) ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ) ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದು 'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು BA, BSc, MA ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ (ODL) ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು UGC ಅನುಮೋದಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ? ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 32 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಯುಜಿಸಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಬಹುದು, ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಬಾಧಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಜಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ?: ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಹ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2019ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಂಚನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಹಣದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರೂ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಕಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು.
ವಂಚನೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಗಳು ನೇರ ಹೊಣೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿಯಮಗಳೇನು? ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಜಿಸಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸಹ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಎಕರೆ ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕು.
ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯುಜಿಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚನೆ, ವಿಷಯ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಧಾರಗಳೇನು? ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಜಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ? ಯುಜಿಸಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 57 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, 482 ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, 478 ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 136 ಡೀಮ್ಡ್-ಟು-ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 20 ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, 48 ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 12 ಡೀಮ್ಡ್-ಟು-ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ.
