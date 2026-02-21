ETV Bharat / bharat

AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ತೆರೆ: 'ದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆ'ಗಳಿಗೆ 88 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಿ

ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಗೆ 88 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶೃಂಗದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 60 ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

AI SUMMIT DECLARATION
AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 88 ದೇಶಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗತಿಕ ಒಮ್ಮತ ಶೃಂಗಸಭೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

"ಸರ್ವಜನ ಹಿತಾಯ, ಸರ್ವಜನ ಸುಖಾಯ" (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ) ತತ್ವದಡಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಘೋಷಣೆಯು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ(ಎಐ) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಘೋಷಣೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಘೋಷಣೆಯ ಹೇಳೋದೇನು?:

  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲುದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು
  • ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು

ಇದಲ್ಲದೇ, ಘೋಷಣೆಯು ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ AI ಸಹಕಾರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

  1. AI ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವುದು
  2. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ
  3. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಐ
  4. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ AI
  5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ
  6. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
  7. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನವೀನ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಐ ರಚನೆ: ದೆಹಲಿ ಘೋಷಣೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಐ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಮಗ್ರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ'(ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ) ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಜನರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು.

ಈ ದಾಖಲೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ AIನ ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ- ಮೂಲ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ AI ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಯಶಸ್ವಿ AI ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಕರಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಯೋಗ, ವರ್ಧಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, AI-ಚಾಲಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮರುಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

NEW DELHI DECLARATION
AI IMPACT SUMMIT 2026
INDIA AI
AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ
AI SUMMIT DECLARATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.