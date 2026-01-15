NIAಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ITBPಗೆ ಶತ್ರುಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪೂರ್, BSFಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಸ್
ಎನ್ಐಎ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ತಜ್ಞ ರಾಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ)ಯ ಹೊಸ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶತ್ರುಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ)ಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದರು.
1994ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ (ಐಪಿಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಾಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸದಾನಂದ ವಸಂತ್ ಡೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎನ್ಐಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಜಿ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಟೆರರಿಸಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್: ಎನ್ಐಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ 2028ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ.
ಕಪೂರ್ಗೆ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಹೊಣೆ: ಶತ್ರುಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ)ಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದರು. ಐಟಿಬಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್)ಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಐಟಿಬಿಪಿಯ ಡಿಜಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಐಟಿಬಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ 2030ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೇಡರ್ನ 1993ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ.
