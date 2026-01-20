ETV Bharat / bharat

ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ, ಕಮಿಷನ್‌ ಪಡೆಯುವ ಜೊಮಾಟೊ -ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆ

ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್​ಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ದರ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

FOOD DELIVERY PRICING
ನವದೆಹಲಿ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಆನ್​ಲೈನ್​ ವೇದಿಕೆಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಆರ್ಡರ್​ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ವಿಪರೀತ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆನ್​ಲೈನ್​ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಧಿಸಿದ ಆಹಾರ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಿಲ್​ಗಳನ್ನು ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫುಡ್​ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಳಿನಿ ಉನಾಗರ್ ಎಂಬವರು, ಆಹಾರ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಚರ್ಚೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಜೊಮಾಟೊ ವಿತರಣೆ, ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀಡುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ. ಆದರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಮಿಷನ್​ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೀಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ 9.4 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ ರಂಜನ್ ಎಂಬವರು, ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ನಿಂದ ಜೊಮಾಟೊ ವಿತರಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಆನ್​ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ನಿಮ್ಮದು, ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್​ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಆನ್​ಲೈನ್​ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಲುಪಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್​ಲೈನ್​ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಳು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ದರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೋಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಕೀಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಝಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1915) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಝಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಿಗೆ ಶೇ30ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಂದಿತಾ ದಾಸ್ ಅವರು, ಆನ್​ಲೈನ್​ ವೇದಿಕೆಗಳ ಕಮಿಷನ್​ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ 570 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಶೇ30ರಷ್ಟು ಕಡಿತದ ನಂತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ₹350 ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಿಗ್​ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ₹25 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹200 ಆ ವೇದಿಕೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್​​ಗಳು ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್​ ವಿತರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಸ್​ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಜೊಮಾಟೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

