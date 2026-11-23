ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ COP32 ಸಮ್ಮೇಳನ: ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭಾರತ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದ ಸಚಿವ ಯಾದವ್
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ಕರಡಿನ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 12:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಟಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಅಂಟಲ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ'ದ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಗ್ರ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಿರತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ಕರಡಿನ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
As #COP31 draws to a close, I would like to thank the entire team with me in Antalya, Türkiye. The team worked tirelessly towards putting forth India's position as a responsible global solution-oriented player and building a case for a greener tomorrow. Thank you, all. https://t.co/oKawodB3Ad— Bhupender Yadav (@byadavbjp) November 22, 2026
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಬಗೆಗಿನ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೊಸ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ 31ನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮ್ಮೇಳನವು (COP32) ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
İklim değişikliği müzakere takvimini beklemiyor, afetler beklemiyor, dünya beklemiyor. Türkiye olarak Antalya’da uzlaşının tüm imkânlarını zorladık. Bugün COP31’in oturumunu kapattık ama ortak geleceğimiz için çalışma ve mücadele kararlılığımızdan vazgeçmedik. Daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 22, 2026
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಡದಿರುವುದು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ 170 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, COP32 ರವರೆಗಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಗೆ ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ COP-31ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದೆವು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಬಜೆಟ್ನ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯವು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, COP31 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಾತ್ ಕುರುಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪತ್ತುಗಳು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಟರ್ಕಿಯಾದ ಅಂಟಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು COP31 ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ನಾವು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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