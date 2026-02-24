ಡೈರಿಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಲು ಕಲುಷಿತ: ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ?
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಲು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅನಧಿಕೃತ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಹಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೈತ್ಯೀಕರಣ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರುಕೊಂಡ ಮಂಡಲದ ನರಸಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮಾಲೀಕರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 120 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಮೂರು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರುದಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. 15ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಲು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಮಾಲೀಕರು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, HVAC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೈತ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಶೀತಪೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿ-ಐಸಿಂಗ್ ದ್ರವಗಳು, ಬ್ರೇಕ್ ದ್ರವಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷತ್ವದಿಂದಾಗಿ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 100-200 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ: ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
12 ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ: ಚಯಾಪಚಯ ಆಮ್ಲವ್ಯಾಧಿ, ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
24 ರಿಂದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹರಳುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೆದುಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು: ಡೈರಿ ಆಪರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ಹಾಲು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ: ಮೃತರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
