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ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಘಟನೆ ನಡೆದ 40 ದಿನದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​

ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

DEATH SENTENCE TO CONVICT
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ ವಿರಾಜ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 8:14 PM IST

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ಫಿರೋಜಾಬಾದ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡಾ. ಬಬ್ಬು ಸಾರಂಗ್ ಅವರು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಮರಣದಂಡನೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

2026 ಮೇ 30 ರಂದು ಆರೋಪಿ ವಿರಾಜ್, ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದ. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ, ಶವವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ವಿರಾಜ್‌ನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಮೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ರತಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ರಾಜೀವ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಾಠಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ರತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದ, ಆತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರತಿಯ ಸೋದರ ಮಾವನಾಗಿದ್ದ. ರತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕೋಹಾಬಾದ್ ನಗರದ ಯಾದವ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಮೇ 30 ರಂದು ವಿರಾಜ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರತಿಯ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗ ಆರವ್​ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಥಳಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ವಿರಾಜ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ರಾಜೀವ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಜೈಲಿಗೆ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ. ವಕೀಲರ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿರಾಜ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

AARAV MURDER CASE
FIROZABAD NEWS
FIROZABAD CHILD MURDER
DEATH SENTENCE TO CONVICT

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