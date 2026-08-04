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ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​, ತ್ರಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ: ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ಗೆ ಬಂಧನ

ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

UDHAYANIDHI STALIN
ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 11:56 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 1:25 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ತಂಜಾವೂರಿನ ಪಾನಗಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ) ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಉದಯನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮದ್ರಾಸ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಟಿವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಜಾವೂರು ಪೊಲೀಸರು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಜಾವೂರು ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉದಯನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧನ ಭೀತಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ: ಇದಕ್ಕೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಉದಯನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉದಯನಿಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

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Last Updated : August 4, 2026 at 1:25 PM IST

TAGGED:

ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ACTESS TRISHA
CM VIJAY
UDHAYANIDHI STALIN

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