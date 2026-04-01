ಮಧುಮೇಹ: GLP-1 ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ
GLP-1 ಔಷಧಗಳು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಉರಿಯೂತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಅಡಚಣೆಯಂತಹ ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 8:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ GLP-1 ಔಷಧಗಳು ಮಹತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
GLP-1 ಔಷಧಗಳು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಔಷಧಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ - ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಉರಿಯೂತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಅಡಚಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಪಾಯಗಳು GLP-1 ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು/ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೃಢ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹದ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
25 ಕೆಜಿ/ಮೀ² ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಇರುವುದು - ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
GLP-1 ಔಷಧ ಬಳಕೆ, ಅದರ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ದೂರ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ? : ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹಗಳಿವೆ, ಟೈಪ್ 1 ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2. ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ದೈನಂದಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು/ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೂರವಿಡಲು, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು 25 ಕೆಜಿ/ಮೀ² ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಬಿಎಂಐನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನು 23.00 ರಿಂದ 24.99 ಕೆಜಿ/ಮೀ² ವರೆಗಿನ ಬಿಎಂಐ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಐ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಬೊಜ್ಜು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆ. ಬೊಜ್ಜು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜನರು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ದೈನಂದಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷಗಳು)," ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
GLP-1 ಔಷಧಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ?: GLP-1 ಔಷಧಗಳು (ಗ್ಲುಕಗನ್ ತರಹದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್-1 ಗ್ರಾಹಕ ಅಗೊನಿಸ್ಟ್ಗಳು) ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಎರಡಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ - ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲುಕಗನ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ - ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ GLP-1 ಔಷಧಗಳ ಬಹು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಭಾರತದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕವು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
GLP-1 ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿನ್ನುವಾಗ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. GLP-1 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲುಕಗನ್ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಯಕೃತ್ತು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ.
GLP-1 ಅಗೋನಿಸ್ಟ್ ಔಷಧಗಳು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕಗನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ - ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು GLP-1 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
