ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ ಮೊದಲು', ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಕರ್ತವ್ಯ' ಇರಲಿ: ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಲೇಖನ
Constitution Day: ಭಾರತವು ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಯಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 3:38 PM IST
1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇಂದು ನಾವು ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿಂತನಾ ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆವರಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರಾಚೆಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜನರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನತೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 26 ಅನ್ನು 'ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ'ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ನನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು, ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂತಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
In this OpEd, I highlight the following: UNIQUENESS of our Constitution and Constituent Assembly. How the Constitution of India is an INSEPARABLE part of my journey. Ways the NDA Government has STRENGTHENED the Constitution. Efforts towards boosting SOCIAL AND ECONOMIC JUSTICE. I have also highlighted: How the Constitution was trampled over by those who ruled the nation for 5 decades. How one party has devolved from being a Virodh Paksh to AVRODH PAKSH. English - https://t.co/6g2CZtbOYg हिन्दी - https://t.co/CNDyRbDwmC— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾಖಲೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿನ ಹಂಬಲವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಳೆಎಳೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಕಂಡ ಈ ಉದಾತ್ತ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ತೃಪ್ತಿ ಬೇರೇನಿದೆ?.
ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಕಾರ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು, ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಾವದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪೋಷಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ'ಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಹುಲ್ಲಿನ ಛಾವಣಿಯ ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗೆ (ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನೆಗೆ) ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ, ಸಂವಿಧಾನವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ 'ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ'ಯು ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. 'ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್' ಯೋಜನೆಯು ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸಾಲದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವು ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
'ಮುದ್ರಾ' ಮತ್ತು 'ಪಿಎಂ-ಸ್ವನಿಧಿ' ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನವಿಲ್ಲದ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ: ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ನಾವು ತಂದಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. 101ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಬಹುಕಾಲದ ಸುಧಾರಣೆಯಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. 102ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ'ಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿತು.
103ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹೊರಗಿರುವ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿತು.
1950ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ನವೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯು 8ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದೆ.
1950ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ನಾವು 1860ರ ದಶಕದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (penal code) ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. 'ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ'ಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ 'ದಂಡ' (ಶಿಕ್ಷೆ) ನೀಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತುವಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗಿ, ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ 'ನ್ಯಾಯ' ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯತ್ತ ನಾವು ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು 'ಕರ್ತವ್ಯ'ದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ. 'ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ'ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯವರೆಗಿನ ಅನೇಕ ಜನ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 'ಕರ್ತವ್ಯ'ದ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳು: ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸ್ತವವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತವರೇ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದವರು ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
1951ರ ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿವೆ. ಆಗ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಸರ್ಕಾರವೊಂದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಬಹುಮತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೋಧವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಈಗ 50 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರದಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು, ಯುವಜನರು 38ನೇ ಮತ್ತು 39ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು 356ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಸುಮಾರು ನೂರು ಬಾರಿ 356ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇರಿದ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಧ ಶತಕ'ವನ್ನೇ (50 ಬಾರಿ) ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ!
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು, ಅದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶಯದಂತೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, 370ನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು 35ಎ ವಿಧಿಯು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯಲಾಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಧೋರಣೆಗೆ ಟೀಕೆ: ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲರು ಬಂದೂಕಿನ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ 'ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರು' (ಬೌದ್ಧಿಕ ನಕ್ಸಲರು) ಮಾತ್ರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತವತೆಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರವಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥವನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವೊಂದು, ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಕಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಪಯಣ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತು. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರುವ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ'ಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿರೋಧ ಎಂದರೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ: ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷವು 'ವಿಪಕ್ಷ'ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು, 'ಅವರೋಧ ಪಕ್ಷ'ವಾಗಿ (ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪಕ್ಷ) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯಬೇಕು.
ಇಂದು, ಭಾರತವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎರಡು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲವು. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತವೇ ಮೊದಲು' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು.
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