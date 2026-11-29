ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರಬಹುದೇ?: 1949ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?
ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 1949ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.
Published : November 29, 2026 at 4:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 543ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು 1949ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಯು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದು ಸಭೆಯು ಈ ಕುರಿತು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು? ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದು ನಡೆದ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 500ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಅನಂತಶಯನಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆ.ಟಿ.ಶಾ ಮಂಡಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸದಸ್ಯರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 500 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.
1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನದ 81(1)(ಎ) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸದಸ್ಯರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 500 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 530 ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 20 ಸದಸ್ಯರ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
1949ರ ಜನವರಿ 4ರ ಚರ್ಚೆ: ಲೋಕಸಭೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು 500 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು 1949ರ ಜನವರಿ 4ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಕರಡು ವಿಧಿ 67ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರುವಂತೆ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಹೇರಿದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 600 ಸದಸ್ಯರ ಸದನವೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಿರೋಧ ವಾದ: ಶಾ ಅವರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು, 500 ಸದಸ್ಯರ ಸದನವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 500 ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈಗಾಗಲೇ 300 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಸದನದಲ್ಲೇ ಕೋರಂ (ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಜರಾತಿ) ಪೂರೈಸಲು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸದನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸದನವು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 500 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂಧ 500 ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕರಡು ನಿಬಂಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 500 ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು (ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು 2051ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯು ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿವೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನ (132ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2026ರ ಅನ್ವಯ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 815 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 35 ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು 500ರಿಂದ 650ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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