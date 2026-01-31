ETV Bharat / bharat

ಎನ್​​ಸಿಪಿ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಜಿತ್​, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು: ಶರದ್​ ಪವಾರ್​​

ಎನ್​ಸಿಪಿ ಬಣಗಳು ವಿಲೀನವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರದ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

NCP MERGER TALKS
ಅಜಿತ್​ ಮತ್ತು ಶರದ್​​ ಪವಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 4:04 PM IST

ಬಾರಾಮತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಎನ್‌ಸಿಪಿಯ ಎರಡು ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಹಠಾತ್​ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್ ನಿಧನರಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಬಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬಣದ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಣಗಳ ವಿಲೀನ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಜಿತ್​ ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಆಶಯವೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಲೀನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಜಿತ್ ಅವರೇ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸುನೇತ್ರಾ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ: ಅಜಿತ್ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಶರದ್​ ಪವಾರ್​, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ತತ್ಕರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರವು ಅಜಿತ್​ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಜಿತ್​ ಬಣದ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ" ಎಂದರು.

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್​ ನಿಧನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನವು, ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪತನಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ​ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಐದು ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕುರಿತು, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

