ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಂದು 23 ವರ್ಷ: ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ
ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಯಾಮಿ ಅವಳಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು 23ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಯಾಮಿಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು 23ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಣಾ-ವಾಣಿ ಅವರು ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಂತಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರಿಶೆಟ್ಟಿಗುಡೆಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಣಿ ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ - ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಬಿಂದು, ಬಳಿಕ ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಿಂಧು ಇವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳು. ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2003ರಂದು ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವರ ತಲೆಗಳು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವರದ್ದು ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಗುಂಟೂರಿನ ವೈದ್ಯರಾದ ನಾಯುಡಮ್ಮ ಅವರ ಬಳಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, 2006ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಲೋಫರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಲೋಫರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಿಶು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸವಾಲು: ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಂಡನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಶಿಶು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎ ಓದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೀಣಾ - ವಾಣಿಯ ದಿನಚರಿ: ''ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಕೆಲಹೊತ್ತು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಬಳಿಕ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಈಟಿವಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವೀಣಾ-ವಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನೆರಳಾದ ಮೇಡಂ: ಶಿಶು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಫಿಯಾ ಮೇಡಂ ಇದ್ದರು. ನಮಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕರು. ತೆಲುಗು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಾವು ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿ ಸಯಾಮಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ.
