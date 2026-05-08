ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಸೃಷ್ಟಿ
ಜ್ಯಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗಾಗಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 4:35 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒತ್ತಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಡಿಎಂಕೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಳಿವು - ಉಳಿವಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯತಂತ್ರದ ನಡೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಪಾಯ: ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿವಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಕಗಣಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೈತ್ರಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ದ್ರೋಹವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಯಾರು ಆಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಬಂಧವು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಂಧವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಣವು ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಒಪ್ಪಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅವಕಾಶವಾದಿ ಎನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೋಷಗಳು: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಘೋಷಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿಘಟನೆಯು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪದೇ ಪದೇ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಜಗಳವಾಡಿದಾಗ, ಮತದಾರರ ಗಮನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಾದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆಯೇ?. ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
ಆಳವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚೌಕಾಶಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ: ಇಂಡಿಯಾ ಬಣಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಏಕತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಆ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದೇ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಆಡಳಿತ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
(ಲೇಖಕರು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ).
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: