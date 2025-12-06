ETV Bharat / bharat

ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾವಣೆ; ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

2017ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಈಗಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

Congress Criticises Modi Govt As New US National Security Strategy Signals
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 2:35 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ದೋರಣೆ ಬದಲು: ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ 33 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್​ ಮಾಡಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ -ಪಾಕ್​ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​: ಮೇ 10ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 2017 ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಭಾಷೆಯು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ನಿಲುವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್​: ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಲಿಂಕ್​ ಅನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಟ್ರಂಪ್​ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡೋ- ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ನಂತಹ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು- ಮಾರ್ಕ್​ ರೂಬಿಯೊ

Last Updated : December 6, 2025 at 2:41 PM IST

TAGGED:

JAIRAM RAMESH
INDIA US TIES
US PAKISTAN POLICY
CONGRESS
CONGRESS CRITICISES MODI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.