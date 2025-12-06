ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾವಣೆ; ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
2017ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಈಗಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
Published : December 6, 2025 at 2:35 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 2:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ದೋರಣೆ ಬದಲು: ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ 33 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ -ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್: ಮೇ 10ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 2017 ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಭಾಷೆಯು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಿಲುವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್: ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡೋ- ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
