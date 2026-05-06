ಟಿವಿಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​; ಸಕ್ಸಸ್​ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಪ್ಲಾನ್​?

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ಡಿಎಂಕೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.

Congress Sees New Political Opening in Tamil Nadu Through TVK Alliance
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು, ಮೇ 7 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 39 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಪಕ್ಷವು 2021 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 25 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2026 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ಬಯಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 28 ಸ್ಥಾನ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಲವು ತೋರಿತ್ತು. ನಟ ವಿಜಯ್​ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಅನಿಶ್ಚಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಮೇ 4 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಟವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಪಕ್ಷವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಾದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಎಐಸಿಸಿ) ತಮಿಳುನಾಡು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಚೋಡಂಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮೈತ್ರಿ?: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು, 2029 ರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಿವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಈಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಪರ್​ ತಿಲಕ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಲಕ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭವು 2029 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಳಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಐದು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅದು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 39 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಎಐಸಿಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದರಾದ ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಮಣಿ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

