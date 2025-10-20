ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ 2025: ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೇ 3ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ETV Bharat / bharat

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್(INDIA) ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಮವಾರ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜೇಶ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಡ್ವಾದಿಂದ ಸಿಎಲ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 48 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಲೇಯಿಂದ ರಿಷಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಪಕ್ಷವು ಐದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಶ್ವಾಹ, ಅರಾರಿಯಾದಿಂದ ಅಬಿದುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಅಮೌರ್‌ನಿಂದ ಜಲೀಲ್ ಮಸ್ತಾನ್, ಬರಾರಿಯಿಂದ ತೌಕೀರ್ ಅಲಂ, ಕಹಲ್‌ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದ್ರ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಯಿಂದ ವಿನೋದ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಸೋಮವಾರ( ಇಂದು) 143 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ 143 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸೂರಾಜ್​, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ), ಎಐಎಂಐಎಂ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಜನಶಕ್ತಿ ಜನತಾದಳ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಸಿಗದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಪರ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಘಟಕಗಳು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿರುವ ಬಿಹಾರದ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಲ್‌ಗಾಂವ್, ಲಾಲ್‌ಗಂಜ್, ವೈಶಾಲಿ, ಬಚ್ವಾರಾ, ಗೌರಬೌರಂ, ರಾಜಪಕರ್, ರೋಸೆರಾ, ಬಿಹಾರ ಶರೀಫ್, ತಾರಾಪುರ ಮತ್ತು ವಾರಿಸಲಿಗಂಜ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

