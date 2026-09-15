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₹2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪ

2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

UPI CHARGE
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 6:59 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

2000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ದೂರಿದೆ.

2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ 0.5% ಶುಲ್ಕ ಎಂದರೆ, ನೀವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಈವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗಿನಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಸರ್ಕಾರವಾ; ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ-ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ: ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್​​​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ರೇಟ್​​ (MDR​) ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5% ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಕಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಲ್ಕ ಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡ: ಭಾರತದ ಶೂನ್ಯ ಎಂಡಿಆರ್​ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪಾವತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಇದೀಗ ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI
CONGRESS ON UPI FEES
UPI TRANSACTIONS
ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕ
UPI CHARGE

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