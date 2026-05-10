ಡಿಎಂಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ: ಮೋದಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟು
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ತೊರೆದು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 10, 2026 at 11:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸಖ್ಯ ತೊರೆದು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೀತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
“ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕತ್ವವು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಂ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸಿತು. ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತೇ? ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉರುಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಚೋಡಂಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 17 ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿತು. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡಾಯ ಬಣ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೋದಿ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.
"ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವು ಏಕತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಮೈತ್ರಿ ಬಲ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಚೋಡಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಪಿಎಂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು. 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 224 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 135 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
“ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಏಕೆ ಇಳಿಸಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಿಎಂ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಮೂಲಕ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
“ಪಿಎಂ ಸ್ವತಃ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ” ಎಂದು ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
