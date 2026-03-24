ETV Bharat / bharat

ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ, ಮುಖಭಂಗ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

CONGRESS SLAMS PM MODI
ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಮುಖಭಂಗ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ವರದಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ವಿಶ್ವಗುರುವಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್​ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಲಿಂಗನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವು ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನಿನ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನಿನ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್​​ನ ಎರಡನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ( ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ) ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.