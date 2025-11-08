ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ 'ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ' ಪದಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ; ಎನ್ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2025 at 7:41 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 'ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್', 'ಕಟ್ಟಾ' (ದೇಶ ನಿರ್ಮಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್), 'ರಂಗದಾರಿ' (ಸುಲಿಗೆ) ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ತನ್ನ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಅವರು 'ಕಟ್ಟಾ' ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮೋದಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ '400 ಪಾರ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಖೇರಾ, ಮೋದಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಜೆಡಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 'ಕಟ್ಟಾ' ಹಿಡಿದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಎಂಬ ಮೋದಿ ಅವರ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖೇರಾ, "ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಅವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾ ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶುಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹರೇನ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖೇರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗಿಂತ 'ಗೂಂಡಾ ರಾಜ್' (ಗೂಂಡಾಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ) ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ. ಗೂಂಡಾ ರಾಜ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಖೇಮ್ಕಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖೇರಾ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ 121 ರಲ್ಲಿ 72 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು 121 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ನಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎನ್ ಡಿಎ ಕಡೆ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖೇರಾ ಹೇಳಿದರು.
