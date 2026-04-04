ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​, ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಓರ್ವ ವಶಕ್ಕೆ

Congress MP Shashi Tharoors Gunman Driver Attacked In Malappuram
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 10:54 AM IST

ಮಲ್ಲಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಅವರ ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಐದು ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ವಂಡೂರ್​ ಪೊಲೀಸರು, ತರೂರ್​ ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​ ರತೀಶ್​ ಕೆಪಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್​ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಂಡೂರಿನ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಬಳಿಯ ಚೆಲಿಥೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಎ ಪಿ ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ಚೆಲಿಥೋಡ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಐವರ ಗುಂಪೊಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸದರ ವಾಹನವನ್ನು ಎರಡು ವಾಹದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವೂ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಗನ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಓರ್ವನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶಶಿತರೂರರ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿ ಘಟನೆಯು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

