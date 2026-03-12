ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭರವಸೆ: ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 5:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಬೇಡ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭರವಸೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಇಂದು ಚುಟುಕು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರ: ಇತ್ತ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು "ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ LPG ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ತೈಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಯುದ್ಧವು ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದವು.
"ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದರವೂ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇತ್ತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜನರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
