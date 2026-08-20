'ನವ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿ': ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ.ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ 82ನೇ ಜಯಂತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಪುಷ್ಪನಮನ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : August 20, 2026 at 10:26 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 82ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ 'ವೀರಭೂಮಿ'ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿ. ಇಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
#WATCH | Delhi | Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi pays floral tribute to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his birth anniversary, at Veer Bhumi. pic.twitter.com/Ye0HJxXWKa— ANI (@ANI) August 20, 2026
ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ವೀರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi | Congress National President Mallikarjun Kharge pays floral tribute to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his birth anniversary at Veer Bhumi. pic.twitter.com/80lwNGjyiP— ANI (@ANI) August 20, 2026
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಇಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿವಸ. ನಾವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕ. ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿರಂತರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi pays floral tribute to his father, former Prime Minister Rajiv Gandhi on his birth anniversary, at Veer Bhumi pic.twitter.com/cFzfjFnKho— ANI (@ANI) August 20, 2026
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ 1984ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. 1989ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರ ವರೆಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra pays floral tribute to her father, late Prime Minister Rajiv Gandhi on his birth anniversary, at Veer Bhumi. pic.twitter.com/Hwtoqx21Le— ANI (@ANI) August 20, 2026
1944ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, 1991ರ ಮೇ 21ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯೊಂದರ ವೇಳೆ ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
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