ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ: ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 4:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಕೋಪವಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ. ಅದು ದ್ವೇಷವಲ್ಲ. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯ ಆಳವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
LIVE: Discussion on the Public Examinations Amendment Bill 2026 | Lok Sabha https://t.co/OjeWBr9q5H— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 29, 2026
ಇದೆ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ನಾವು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು. ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಒಎಸ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " ...our system is terrible, it's cruel...everything is being privatised...it is an extortion system, it is a brutal, terrible system. the soul of the system has been captured by the rss...rajnath singh said that we are not the upa, our… pic.twitter.com/Xrn1XXAPw7— ANI (@ANI) July 29, 2026
ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೇವಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನೆನಪಿಡಿ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಧಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಎಂದು ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
🔺The soul of the system has been captured by the RSS.— Congress (@INCIndia) July 29, 2026
🔺Dharmendra Pradhan's resignation was only superficial. He never ran the Education Ministry. The RSS runs it.
❓ What are students really angry about?
👉They are not allowed to be students. They are not allowed to follow… pic.twitter.com/jilbzF0XQ0
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಎಂದು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, ಮೂರನೇ ವರ್ಗದ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳು. ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇತರರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಂಸದೀಯ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಸಂಸದೀಯ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಾಪದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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