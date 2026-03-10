ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
Published : March 10, 2026 at 2:11 PM IST
ಸೋನಿಪತ್(ಹರಿಯಾಣ): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋನಿಪತ್ನ ಗೋಹಾನಾದ ಮದೀನಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ರೈತ ಸಂಜಯ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು, ಅವರ ನಡುವೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನನ್ನು ರೈತ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹರ್ಯಾಣವಿ ಪೇಟ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚುರ್ಮಾ ಸೇವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು.
ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಂಟು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಇದೇ ರೈತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸಿ, ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರೈತ ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಇನ್ನು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮದೀನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಜನರು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ರಾಹುಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ- ರೈತ ಸಂಜಯ್: "ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ರೈತ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದರು.
