ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

RAHUL GANDHI ATTENDED WEDDING
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಜಯ್​ (ETV Bharat)
ಸೋನಿಪತ್(ಹರಿಯಾಣ): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋನಿಪತ್​ನ ಗೋಹಾನಾದ ಮದೀನಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ರೈತ ಸಂಜಯ್​ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು, ಅವರ ನಡುವೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಹರಿಯಾಣದ ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (ETV Bharat)

ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕನನ್ನು ರೈತ ಸಂಜಯ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹರ್ಯಾಣವಿ ಪೇಟ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚುರ್ಮಾ ಸೇವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು.

ಭಾರತ್​ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಂಟು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಇದೇ ರೈತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಓಡಿಸಿ, ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರೈತ ಸಂಜಯ್​ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಇನ್ನು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮದೀನಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಜನರು ಸಂಜಯ್​ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ರಾಹುಲ್​ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ- ರೈತ ಸಂಜಯ್​: "ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ರೈತ ಸಂಜಯ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

