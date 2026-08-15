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'ನೀವು ಮೊದಲು 'ನಗರ ನಕ್ಸಲರು' ಎಂದು ಕರೆದ್ರಿ, ಬಳಿಕ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ': ಪ್ರಧಾನಿ 'ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೈ ತಿರುಗೇಟು

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 5:09 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ 'ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರ' (ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಸಲ್) ಬೆದರಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ 'ನಗರ ನಕ್ಸಲರು' ಅಥವಾ 'ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಸಲರು' ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 'ನಗರ ನಕ್ಸಲ್' ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು 'ನಗರ ನಕ್ಸಲ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, 'ನಗರ ನಕ್ಸಲ್' ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್ ನೆನಪಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಸಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಅವರು 'ನಗರ ನಕ್ಸಲ್' ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವ ಜನರೇ ಎತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಹೀಗಿತ್ತು: ಇಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಉಗ್ರವಾದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 'ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರ' ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 'ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರು' ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಪಶ್ರುತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

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PM NARENDRA MODI
INDEPENDENCE DAY
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
CONGRESS JAIRAM RAMESH
DIMAGI NAXAL REMARK

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