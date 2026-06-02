ತೆಲಂಗಾಣ ದಿನದ ಶುಭಕೋರಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣನೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 2, 2026 at 1:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ತೆಲಂಗಾಣ ರಚನೆಯ ದಿನದಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತೆಲಂಗಾಣವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲ. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತ್ಯಾಗ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಅಚಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಜವಾದ 'ಪ್ರಜಾಲ ತೆಲಂಗಾಣ'ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕಡೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಘನತೆ, ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ತೆಲಂಗಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಮೊದಲು ಎಂಬ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಂದಿರಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಂ' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ತೆಲಂಗಾಣವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
'ಧೈರ್ಯ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಭೂಮಿಯಾದ ತೆಲಂಗಾಣವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿ' ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ರಚನೆಯ ದಿನವನ್ನು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2014ರ ಈ ದಿನದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
