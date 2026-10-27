ನ.1ಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಡೆ ಎಂದ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಿದ್ದತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 1:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಣದ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಪವನ್ ಖೇರಾ, ಸಮಾವೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಯ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಆರೋಪ: ಈ ನಡುವೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಇನ್ನು, ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
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