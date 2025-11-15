ಬಿಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ ಮತಕಳ್ಳತನದ ಪುರಾವೆ ಎಂದ ಕೈ ಪಕ್ಷ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನಾ ಅನುಮಾಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 5:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮತ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶನಿವಾರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಎಐಸಿಸಿ ಖಜಾಂಚಿ ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಒಟ್ಟು 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 202 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೇವಲ 35 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡಿದೆ.
ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಜನರ ಮುಂದರೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: ಬಿಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆರ್ ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಚುನಾವಣಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಬಿಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿರದ ಮೂಲ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಂಶಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, 'ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ' ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಡೇಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಬಲವಾದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2024ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟು 288 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 149 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 88 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 132 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಒಟ್ಟು 243 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 101 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 88 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ 89 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಹಾರದಂತೆಯೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಂ ಸಂದೀಪ್ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ; ಇದಲ್ಲದೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ 89 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜೆಡಿ-ಯು 85 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಜೆಪಿ 21 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷ ಶೇ. 22.8 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ಕೇವಲ 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೇ. 8.6 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕೇವಲ 22,000 ಮತಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಬಘೇಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೋತ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟ: ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಘಟಕವು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕವು ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ಬಾಘೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಅನುಮತಿಸದಿದ್ದರೂ, ಬಿಹಾರದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 7500 ರೂ.ಗಳ ಹಣವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲು ನಾಗರಿಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಾಘೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.