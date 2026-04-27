ಹರಿಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ: ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​

ಇಂದಿನಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿತು.

ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 7:09 PM IST

ಚಂಡೀಗಢ(ಹರಿಯಾಣ): ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ-2026 ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಸದನದ ಹೊರಗೆ ತಾವೇ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಇಂದು ಸದನದ ಕಲಾಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ, "ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದನದ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಕ್ಷಪಾತದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ವೇದಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಕ್ಷವು ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಪ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸೈನಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಮಾನತಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ: ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕ್ರಿಶನ್ ಲಾಲ್ ಪನ್ವಾರ್, ಸರ್ಕಾರವು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದಿತ್ತು": ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಏಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸದನದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ? ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

