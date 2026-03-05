ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಿತೀಶ್: ಇದು 'ನಾಯಕತ್ವದ ದಂಗೆ'- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಹೈಜಾಕ್-ಆರ್ಜೆಡಿ
ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿವೆ.
Published : March 5, 2026 at 4:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ತೊರೆದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಇದನ್ನು 'ನಾಯಕತ್ವದ ದಂಗೆ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು 'ಹೈಜಾಕ್' ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರನ್ನು (G2 ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್) ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮಾಡಿರುವ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बात बार-बार कह रही थी, वही अब सच साबित हो गई है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 5, 2026
G2 द्वारा रची गई साजिश के तहत बिहार में तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है।
कई मायनों में यह जनता के जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है।
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕತ್ವ ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರು ನೀಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಯೇ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೀಶ್ ವರ, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿವಾಹ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವರನಾಗಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿವಾಹ ಮಾತ್ರ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
#WATCH पटना: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई है, धनतंत्र की, मशीनतंत्र की जीत हुई है...नीतीश कुमार ने कहा है कि वो (राज्यसभा)सदन जाना चाहते हैं...हम शरुआत से इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भाजपा के… pic.twitter.com/33v3ZhH3N7— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 5, 2026
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
"ಬಿಜೆಪಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತೊರೆದಾಗಲೂ ನಾವು ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಂದೇ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ತೊರೆದು ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.
