ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ವಿಪಕ್ಷಗಳ I.N.D.I.A ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಇಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ.

BIHAR ELECTIONS
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು (Etv Bharat bihar)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ I.N.D.I.A ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ (ಆರ್​ಜೆಡಿ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.

ನವೆಂಬರ್​ 6ರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಳೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17​) ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ, ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16) ಕೂಟದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾದ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಘೋಪುರ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕೂಡ 51 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.

10 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷವು 70 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆರ್​ಜೆಡಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಂಧಾನಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಗ್ಗಂಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಕೆಹಲ್​​ಗಾವ್​, ವೈಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನರ್ಕಟ್​​ ಗಂಜ್​​ಗಾಗಿ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಮುಖೇಶ್​ ಸಹಾನಿ ಅವರ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 17-18 ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಹಮತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 61 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಐ (ಎಂ)ಎಲ್​ಗೆ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರ್​ಜೆಡಿ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್​​ಜೆಪಿ (ಪರಾಸ್​), ಜೆಎಂಎಂನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಟವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: 101 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನ್ ​ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ: ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಕಿಶೋರ್​

TAGGED:

SEAT SHARING
INDIA BLOC
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ
BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.