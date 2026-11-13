ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಓವೈಸಿ - ಆಜಾದ್ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿ: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತ ವಿಭಜನೆ ಯತ್ನ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ ವಿಭಜನಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 12:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ - ಎ - ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್' (ಎಐಎಂಐಎಂ) ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ 'ಆಜಾದ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ (ಕಾನ್ಶಿ ರಾಮ್) ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನ ಮೋರ್ಚಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ ವಿಭಜನಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 19 ಮತ್ತು ಶೇ. 22 ರಷ್ಟಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಮತದಾರರ ನಡುವೆ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಯಾವತಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಎಸ್ಪಿ) ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತಲೂ ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬರಾಬಂಕಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ತನುಜ್ ಪುನಿಯಾ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಎಎಸ್ಪಿ (ಕೆ) ಮೈತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಗುಂಪು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೂಡಿರುವ ತಂತ್ರವಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯವು ಮರುಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ ವಿಭಜನೆ ಯತ್ನ: 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳವಳವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ತಾನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಇತ್ತ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ತಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 63 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 37ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು 80 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 43 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2019ರಲ್ಲಿ 62 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲವು 33ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪುನಿಯಾ, ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಯು ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಓವೈಸಿ ಮತ್ತು ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಯೋಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಒಕ್ಕೂಟವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಮತಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಮೈತ್ರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಧನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 2017ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪಕ್ಷವು 38 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 37 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 0.43ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ಆಜಾದ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯು, 2027ರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮೈತ್ರಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಎಐಎಂಐಎಂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹೈದರ್ ರಜ್ವಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯವು ಒಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, ಎಐಎಂಐಎಂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ, ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜವೇ
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಮತದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
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