ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ AI ಪ್ರಭಾವ: ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದನ ಒತ್ತಾಯ
Published : February 2, 2026 at 3:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಎಐ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
"ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಐದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ನೇಮಕಾತಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,700 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಹುತೇಕ ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಐಟಿ ವಲಯ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಎಐ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಎಐ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿಯಂತಹ ಕಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಇದೆಯೇ?. ಎಐ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪದವಿಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಐ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS)ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಎಐ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಹೊರಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
