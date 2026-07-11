ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೌನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಮುಂಬರುವ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 12:40 PM IST
ತ್ರಿಶೂರ್ (ಕೇರಳ): ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ದೇಣಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯದ ಲೂಟಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೂಟಿ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಈ ಲೂಟಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾರೆಂಬುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ವಿಹೆಚ್ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಈ ಲೂಟಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಇದು ಲೂಟಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಬದರಿನಾಥ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೂಟಿಯ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೂಟಿ'ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
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