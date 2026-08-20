ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 2 ಚರಣ ಹಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಲೈಕೆ: ಅಮಿತ್ ಶಾ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : August 20, 2026 at 4:38 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಓಲೈಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಬದಲು ಅದರ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
कांग्रेस कार्यसमिति ने 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला लिया है, वह न केवल देशविरोधी है, बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है।— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ही 'वंदे मातरम्' के दो टुकड़े किए। वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत… pic.twitter.com/VCGhnro8Wc
ತನ್ನ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ 1937 ರಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಗೀತೆಗೆ ಕಾನೂನು ರೂಪ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಓಲೈಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಶಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗಿಸುವ ತಪ್ಪು ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಓಲೈಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜನರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಮತಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕುರಿತು 1937 ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
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