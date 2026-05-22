ನೀಟ್​ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ - ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಿವೆ ಭಾರಿ ಸವಾಲುಗಳು: ಶೂನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಎನ್​ಟಿಎ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

30 ದಿನದೊಳಗೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಯೋಜನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು.

Conducting re-NEET in 30 days a logistical challenge; NTA
ಎನ್​ಟಿಎ
By ANI

Published : May 22, 2026 at 1:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನೀಟ್​ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ದಿನ ಏಣಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) ಶೂನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು, ನಿಯಮಿತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳು ಎಎನ್‌ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಯೋಜನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಭೌತಿಕ​ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಎನ್​ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿವೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್​ಟಿಎ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾದ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಎನ್​ಟಿಎ ಹಲವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಹಲವರು ಈ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಸಹ ದುಷ್ಟರಾಗಬಹುದು. ಒಳಗಿನವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಎನ್‌ಟಿಎ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎನ್‌ಟಿಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

