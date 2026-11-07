ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕಳಂಕವೂ ಅಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 8:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಡ್ಡಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದೇಶವು ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಆದೇಶವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದುರ್ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮನಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ 14 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐವರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಲೋಕನಗಳು: ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವು ಕೇವಲ ಊಹೆ ಅಥವಾ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹಠದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಇರುವ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಬ್ಬ ನೌಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲೋಪವನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಆದೇಶವು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 'ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳು' ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
"ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವೇ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ತೀರ್ಮಾನವು ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಲುಪಬಹುದಾದ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವರೆಗೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2017ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಮತ್ತು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಐವರು ನೌಕರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹರಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 14 ನೌಕರರ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಐವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಉಳಿದ 9 ನೌಕರರು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
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