ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ವಿಚಿತ್ರ ದೂರು!
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸುವುದು ಆತನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 8:15 PM IST
ರಾಯ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸುವುದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿದೆ. ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ದಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಾವಣನ ದಹನ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 74,000 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ವಿಷಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂಥಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೂರು ರಾವಣನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಧಾರಿ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಲ್ಲವೇ? ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಹಿಸುವುದು ಆತನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ದೂರುದಾರರು ಹಕ್ಕುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಆಯೋಗವು ರಾವಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇವೆಯೇ ಹೊರತು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ದೂರುದಾರರು ತೃಪ್ತರಾಗದೆ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ದಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗಿಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ಆತನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ದೂರುದಾರರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದೂರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಕಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
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