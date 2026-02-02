ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ SHE ಮಾರ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಏನಿದು ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವನೋಪಾಯದಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು-SHG ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವನೋಪಾಯದಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಉದ್ಯಮಿ - SHE ಮಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿತ ಮತ್ತು ನವೀನ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಸ್ಟರ್-ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ - SHG ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಯಾರು?: ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ 4 ಕೃಷಿ ಋತುಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ₹10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಲಖ್ಪತಿ ದೀದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು: ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಡ್ರೋನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಟೈಲರಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮುಂತಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಲಖಪತಿ ದೀದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
