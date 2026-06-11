ಡಿಎಂಕೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ
ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಕ್ಕೂಟದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 11, 2026 at 1:45 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವು (ಸಿಪಿಐ) ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೀರಪಾಂಡ್ಯನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಿಪಿಐ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಇರುವವರೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರನ್ನು ಬದಿಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಕ್ಕೂಟದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ವೀರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೀರಪಾಂಡ್ಯನ್, ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ನೆಹರೂರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದಿರಲು ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನೆಹರೂ ಅವರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವರು ನೆಹರೂ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ, ಸಚಿವರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀರಪಾಂಡ್ಯನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 21 ಪಕ್ಷಗಳು ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮೇ 4ರಂದು ಹೊರಬಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಬಳಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಎಂ, ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿವಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ ಸಿಪಿಐ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ.
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