ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಶೋಷಣೆ: ಸಂಸದ ರಾಘವ ಚಡ್ಡಾ
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ರಾಘವ ಚಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 12:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ(ಎಎಪಿ)ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
संसद में आज उस दर्द को उठाया, जो हर आम भारतीय परिवार झेल चुका है -— Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 3, 2025
Insurance Company और Private Hospitals के द्वारा exploitation
कभी Cashless इलाज मना हो जाता है, कभी claims ठुकरा दिए जाते हैं, कभी मरीज़ महीनों अपनी reimbursement के लिए Insurance Company के पीछे दौड़ता है।
यह… pic.twitter.com/p10wz9J9rp
"ಸದನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೋಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ತರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ರೋಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗಳು ಜೂಜಾಟವಾಗಬಾರದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ನದಿಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಆಹಾರದ ಬಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನದಿ ನೀರು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2025ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಂತರದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಜಲ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಿಷನ್, ನದಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಮಸೂದೆ 2025 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಹೊಂದಿದೆ.
