ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2025 at 8:26 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು ಪಕ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಡ, ಬಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ: ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಮಾವೋವಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೋಷಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 'ನಗರ ನಕ್ಸಲರನ್ನು' ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ನಗರ ನಕ್ಸಲ್ - ಮಾವೋವಾದಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಗ 'ಮುಸ್ಲಿಂಲೀಗ್ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಂಎಂಸಿ)' ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ಎಂಎಂಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಜನರ ಉನ್ನತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ದಿನ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ: ಬಿಜೆಪಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 24x7 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಬೆವರಿನಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳ, ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಒಂದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಜೆಡಿ ಜಾಡಿಸಿದ ಮೋದಿ: ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಜನರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು 'ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್' ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಜನರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದವು ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 25 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 94 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾದರಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
