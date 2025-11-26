ETV Bharat / bharat

RSSಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್​: ಕಮೇಡಿಯನ್ ಕಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಕಿಡಿ

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವಿದ್ದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್​ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

KUNAL KAMRA T SHIRT CONTROVERSY
ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ (X@kunalkamra88)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 7:17 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಟಿ ಶರ್ಟ್‌ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವಿದ್ದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್​ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಮ್ರಾ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬವಾಂಕುಲೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ(ಶಿಂಧೆ ಬಣ) ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಶಿರ್ಸಾತ್, ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಹಾಸ್ಯನಟನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಮ್ರಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಕಮ್ರಾ, ತಮ್ಮ ವಿವಾದಿತ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವಮಾನಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಕಮ್ರಾ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಮ್ರಾ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಬೈನ ಖಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ರಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಕ್ಲಬ್ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ವಿರುದ್ಧ "ದೇಶದ್ರೋಹಿ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಖಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಾರಂಗ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಎಂ.ಮೋಡಕ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಂಧಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸರು ಕಮ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಕಮ್ರಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಬೇಕು. ಕಮ್ರಾ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿವಾಸಿ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ': IAS ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ

'ಮುಸ್ಲಿಮರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿ'- ಜಮೈತ್​ ಉಲೇಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ; ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ

MAHARASHTRA
RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH
KUNAL KAMRA RSS TSHIRT
ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ
KUNAL KAMRA T SHIRT CONTROVERSY

