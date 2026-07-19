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'ನೀವು ಇಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವೆ': TMC ರೆಬೆಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್

ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಂಡಾಯ - ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ - ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಲು ಸವಾಲು.

ABHISHEK BANERJEE
ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 19, 2026 at 4:35 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): "ಇಂದು ನೀವು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​(ಟಿಎಂಸಿ)ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬಂದರೆ, ಒಂದೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರ ನಡೆಯುವೆ.." ಇದು ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ.

2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಂಸದ ಇದೀಗ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರೆ ತಾವೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಮತಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್​ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಮಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಯ': "ಪಕ್ಷ ತೊರೆದವರು ಯಾರೂ ವಾಪಸ್​ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಸಿಐಡಿ, ಇಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು?" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮಗೆ, ಇಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಲೆಬಾಗಿದರೆ, ಅದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

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TAGGED:

TMC
TMC REBELS
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ಟಿಎಂಸಿ
ABHISHEK BANERJEE

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