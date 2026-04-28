ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸೂರ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಡಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಪುರಸಭೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸೂರ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
Published : April 28, 2026 at 8:34 PM IST
ವಿಲ್ಲುಪುರಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್) ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೂವಗಂ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 27) ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸೂರ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಮಿಸ್ ಕೂವಗಂ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಪುರಸಭೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ನೂರಾರು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ನಿಶಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪುದುಚೇರಿಯ ಅನನ್ಯ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ತಮಿಳು ಮಾಸ 'ಚಿತ್ತಿರೈ'ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೂವಗಂ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟು 25 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉತ್ತರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನಡೆದ 'ಮಿಸ್ ತಿರುನಂಗೈ 2026' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಓಮನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸುಖಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಸೂರ್ಯ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಾರದು. ಅನಾಥರಂತೆ ಬಿಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 2026ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಮಸೂದೆಯು ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 7 ಮಂದಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 'ಯುವ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ವೇಲ್ಮುರುಗನ್, ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಬಾಲಾ, ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸನಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟ ಬಾಲಾ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 10 ಮಂದಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ತಲಾ 10,000 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
